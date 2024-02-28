Чем гарантии безопасности Франции для Украины отличаются от других соглашений: эксперт указал на очень важную деталь

По оценке Михаила Шейтельмана, в документе прописана возможность усиления ВСУ другими войсками для деоккупации

На фоне продолжающихся переговоров о расширении стран, заключающих с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, в уже подписанном договоре безопасности с Францией содержится очень важная для Киева деталь. На это "Телеграфу" обратил внимание политтехнолог, публицист и блогер Михаил Шейтельман, комментируя сенсационное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности введения иностранных войск в Украину.

По оценке Шейтельмана, тот факт, что Украина подписывает договоры о гарантиях безопасности со странами-членами НАТО, еще совсем не означает автоматическую поддержку Киева в виде направления иностранных армий.

"Одно к другому не имеет отношения (вопросы безопасности в договорах и использование войск в Украине. — Ред.). Ведь в этих договорах ни о каких войсках не сказано. Но в частности в договоре с французской стороной прописано следующее: Франция приложит все возможные усилия, чтобы помочь Украине создать армию, которая восстановит ее территориальную целостность в границах 1991 г. В других договорах (английском, немецком и т. д.) просто сказано, что эти страны поддерживают наши устремления к территориальной целостности, а во французском прямо написано, что они помогут нам создать армию для восстановления территориальной целостности. Французский договор действительно этим отличается. Однако набор этих договоров никак не связан с теоретической коалицией по введению войск в Украину", — отметил эксперт.

В контексте введения иностранных континентов на территорию других стран для военной помощи и участия в боевых действиях Шейтельман напомнил, что таких случаев в истории было немало.

"Такие практики раньше бывали, не раз и в большом количестве ситуаций, когда вводились коалиционные войска из нескольких стран. Не под эгидой НАТО или чего-то еще. Кстати, например, если против Сербии в Косово воевал НАТО, то в Боснии — не Североатлантический альянс. А просто определенный набор каких-то отдельных государств (миротворческие контингенты. — Ред.)… Много раз были случаи с использованием общих контингентов из 3-5 стран. Даже сейчас в Красном море идет война против хуситов. Ее ведет коалиция из шести стран. Не НАТО, а 6 государств. Альянс не принимал такого решения. Нереально представить, что НАТО внезапно возьмется и единогласно 32 страны проголосуют за ввод войск (в Украину). А отдельные 4-5 — возможно. Почему нет?!", — аргументировал он.

Для справки: Главное значение гарантий безопасности состоит в том, чтобы предотвратить другие попытки нападения, пока Украина не вступит в НАТО и не будет защищена ст. 5 о коллективной обороне. Этим соглашением определяются рамки для предоставления Украине долгосрочной военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на саммите НАТО страны G7 в Вильнюсе подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой позже присоединились еще несколько стран.

Первой в этом стала Великобритания. 12 января 2024 премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве подписали первый исторический договор по безопасности.