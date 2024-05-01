В Украине хотят легализовать ЧВК, но с одним важным условием

В Украине частные военные компании фактически действуют уже давно. При этом они оказывают разрешенные законом услуги.

В Украине хотят легализовать частные военные компании (ЧВК). Они смогут выполнять широкий спектр задач: от военизированной охраны объектов до полноценного участия в вооруженных конфликтах.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект. Он опубликован на сайте Верховной Рады.

Но работать такие компании смогут исключительно за границей. Указано, что инициатором данного законопроекта выступил нардеп Сергей Гривко.

По данным ВВС News, в Украине частные военные компании фактически действуют уже давно. При этом они оказывают разрешенные законом услуги. Например, проводят тренинги по тактической медицине. Или занимаются стрелковой подготовкой из легальных видов оружия. Но более широкая деятельность таких фирм запрещена Уголовным кодексом и квалифицируется как наемничество.

Издание отмечает, что украинцы работают в иностранных частных военных компаниях. Если в их контрактах прописано, что они занимаются охраной объектов, то наемничеством это не считается.

СПРАВКА

Частные военные компании (ЧВК) — предприятия, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной и защитой, нередко с участием в военных конфликтах.

Возникли ЧВК в конце 1960-х в Великобритании. Их создали экс-десантники. Они тренировали военных и выполняли различные задания. В том числе и боевые, в горячих точках, где была задействована британская армия.

Сотрудниками ЧВК являются бывшие военнослужащие, выполняющие военные задачи, но за более высокую плату. В ряде стран их деятельность вполне законна.

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