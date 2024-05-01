В Україні хочуть легалізувати ПВК, але з однією важливою умовою

В Україні приватні військові компанії фактично діють уже давно. Але вони надають дозволені законом послуги.

В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії (ПВК). Вони матимуть змогу виконувати широкий спектр завдань: від воєнізованої охорони об’єктів до повноцінної участі у збройних конфліктах.

Про це свідчить відповідний законопроект. Його опубліковано на сайті Верховної Ради.

Але працювати такі компанії зможуть лише за кордоном. Вказано, що ініціатором цього законопроекту виступив нардеп Сергій Гривко.

За даними ВВС News, в Україні приватні військові компанії фактично діють уже давно. Але вони надають дозволені законом послуги. Наприклад, проводять тренінги з тактичної медицини. Або займаються стрілецькою підготовкою із легальних видів зброї. Ширша діяльність таких фірм заборонена Кримінальним кодексом і кваліфікується як найманство.

Видання зазначає, що українці працюють в іноземних приватних військових компаніях. Якщо їх контрактах прописано, що вони займаються охороною об’єктів, то найманством це вважається.

ДОВІДКА

Приватні військові компанії (ПВК) — підприємства, що пропонують спеціалізовані послуги, пов’язані з охороною та захистом, нерідко за участю у військових конфліктах.

Виникли ПВК наприкінці 1960-х у Великій Британії. Їх створили ексдесантники. Вони тренували військових та виконували різні завдання. У тому числі й бойові, у гарячих точках, де було задіяно британську армію.

Співробітниками ПВК є колишні військовослужбовці, які виконують військові завдання, але за вищу плату. У ряді країн їхня діяльність цілком законна.

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