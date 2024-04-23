Громкий скандал в Луцке: ресторан извинился за отказ вдове бойца, украинцы отреагировали

Ситуация возмутила украинцев

Администрация ресторана "Жито", ранее отказавшая в проведении поминок вдове погибшего воина Александра Гнатюка, публично извинилась за этот инцидент. Отказ объяснили невозможностью проводить разные мероприятия в одном зале.

Сообщение опубликовали на странице ресторана в Facebook. В посте говорится, что администрация заведения общалась по телефону с вдовой Иванной Цюх, перед которой извинились за отказ.

Официальное заявление ресторана "Жито"

Неприятный инцидент объяснили особенностями помещения. В сообщении отмечено, что клиентке предложили другой вариант проведения поминок, который ее не устроил.

"Есть особенности самого помещения, которые не дают возможности разделить гостей на разные залы, поэтому это ограничение объективно и мы вынуждены искать компромиссные варианты, если на ту же дату есть несколько заказов. В этом случае были предложены варианты проведения в обособленной, закрытой беседе, которая обогревается и используется в любое время года. Если не удается, нам очень жаль, и мы сами предлагаем найти другое заведение", — говорится в сообщении.

Администрация также обратила внимание на эмоциональную составляющую. Многие волнуются и сильно переживают из-за ситуации в стране, и персонал ресторана "Жито" не является исключением.

"Сейчас очень много напряжения в целом и многие люди находятся в сложных эмоциональных переживаниях, персонал также работает в этих условиях… Мы имеем огромное уважение и благодарность к каждому защитнику, потому что можем и жить, и работать, и служить другим. Наши намерения такие же, как и ВАШИ. Мы идем к победе и поддерживаем наших ребят всеми возможными способами.

Конечно, понимаем, что у всех нас большое эмоциональное напряжение, мы все стремимся к миру и справедливости. Поэтому извиняемся за недоразумение и сложившуюся ситуацию", ― говорится в сообщении администрации заведения.

Реакция украинцев

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на извинение администрации ресторана. Украинцев возмутило, что заявление об инциденте с извинениями появилось только через три дня.

Некоторые пользователи призывали не "есть" друг друга, потому что это играет на руку врагу. Ситуация сложилась неприятная, но не стоит раскручивать ее дальше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный священник попал в скандал из-за шутки. Он прокомментировал удар россиян по телебашне в Харькове и столкнулся с негодованием украинцев.