Запрет на вождение авто для уклонистов: адвокат ждет волны исков в ЕСПЧ, в чем проблема

Украина может стать не просто лидером по обращениям в Европейский суд по правам человека, а чемпионом, считает юрист

Новый закон о мобилизации № 10449, который вступает в силу 18 мая, содержит норму о запрете вождения автомобиля для уклонистов. Юристы неоднозначно относятся к этой норме.

Военный адвокат Олег Леонтьев называет запрет на управление авто дискриминационной новеллой. Такое мнение он высказал "Телеграфу" в статье "Уклонисты были, есть и будут": что адвокаты говорят о мобилизации и новых правилах учета мужчин.

"Украина тогда станет не просто лидером по обращениям в Европейский суд по правам человека, а чемпионом. Военный учет не касается прав человека, это обязанность. Если человек нарушил что-то – его нужно именно за это и наказать, а не лишать другого права (кроме права на свободу, когда человек осужден). Если наши суды этого не смогут остановить, заявления пойдут в ЕСПЧ", — отметил Олег Леонтьев.

Детально рассказываем, как будет работать запрет управлять авто тем, кто нарушает мобилизационный закон. Речь о тех, кто не обновит свои учетные данные, или не явится в ТЦК и СП по вызову или повестке.

глава ТЦК обращается в Нацполицию для объявления в розыск, задержания и доставки в военкомат того, кто нарушает мобилизационное законодательство или правила учета

если задержание невозможно, ему отправляют требование, которое считается врученным через 10 дней после отправки письма с уведомлением о вручении

в случае, если военнообязанный игнорирует требование в течение 10 дней, ТЦК обращается в суд для ограничения права управления автомобилем во время мобилизации

только суд может наложить ограничение, которое запрещает управление автомобилем до выполнения военнообязанным требований мобилизационного законодательства, либо до завершения военного положения

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему юристы сомневаются в действенности запрета на управление транспортным средством для тех, кто не станет на военный учет. Положение вызывает сомнения не столько в вопросе конституционности (ведь, согласно Конституции, во время действия военного положения некоторые права граждан могут ограничиваться), сколько в практическом смысле.