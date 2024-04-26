Запрет на вождение авто для уклонистов: адвокат ждет волны исков в ЕСПЧ, в чем проблема
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Украина может стать не просто лидером по обращениям в Европейский суд по правам человека, а чемпионом, считает юрист
Новый закон о мобилизации № 10449, который вступает в силу 18 мая, содержит норму о запрете вождения автомобиля для уклонистов. Юристы неоднозначно относятся к этой норме.
Военный адвокат Олег Леонтьев называет запрет на управление авто дискриминационной новеллой. Такое мнение он высказал "Телеграфу" в статье "Уклонисты были, есть и будут": что адвокаты говорят о мобилизации и новых правилах учета мужчин.
"Украина тогда станет не просто лидером по обращениям в Европейский суд по правам человека, а чемпионом. Военный учет не касается прав человека, это обязанность. Если человек нарушил что-то – его нужно именно за это и наказать, а не лишать другого права (кроме права на свободу, когда человек осужден). Если наши суды этого не смогут остановить, заявления пойдут в ЕСПЧ", — отметил Олег Леонтьев.
Детально рассказываем, как будет работать запрет управлять авто тем, кто нарушает мобилизационный закон. Речь о тех, кто не обновит свои учетные данные, или не явится в ТЦК и СП по вызову или повестке.
- глава ТЦК обращается в Нацполицию для объявления в розыск, задержания и доставки в военкомат того, кто нарушает мобилизационное законодательство или правила учета
- если задержание невозможно, ему отправляют требование, которое считается врученным через 10 дней после отправки письма с уведомлением о вручении
- в случае, если военнообязанный игнорирует требование в течение 10 дней, ТЦК обращается в суд для ограничения права управления автомобилем во время мобилизации
- только суд может наложить ограничение, которое запрещает управление автомобилем до выполнения военнообязанным требований мобилизационного законодательства, либо до завершения военного положения
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему юристы сомневаются в действенности запрета на управление транспортным средством для тех, кто не станет на военный учет. Положение вызывает сомнения не столько в вопросе конституционности (ведь, согласно Конституции, во время действия военного положения некоторые права граждан могут ограничиваться), сколько в практическом смысле.