Некоторые мужчины за границей смогут получить консульские услуги: в МИД назвали два условия

В министерстве работают над модернизацией предоставления консульских услуг

Украинские мужчины, находящиеся за границей, после уточнения своих военно-учетных данных будут иметь возможность получить консульские услуги. Однако это касается только тех, кто имеет на это правовые основания.

Об этом идет речь в разъяснении Министерства иностранных дел Украины. Там отметили, что решение МИД лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства.

"После вступления в силу новых механизмов, каждый мужчина призывного возраста, временно пребывающий за границей, сможет уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, у него будет такая возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом", — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что работают над пакетом модернизации предоставления консульских услуг для граждан Украины, который в целом упростит доступ всех категорий граждан к консульскому обслуживанию. Это должно сократить время процедур и позволит решить ряд проблем, связанных с повышенным спросом в результате увеличения количества граждан за рубежом с 2022 года.

В МИД также отметили, что все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и прорабатываются консульскими учреждениями в полном объеме. В том числе это касается поданных до этой даты заявлений на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"Поэтому ни о какой внезапности речь не идет, ведь уже находившиеся в работе заявления продолжили прорабатываться. Временно приостановлен лишь прием новых заявлений от отдельной категории граждан для уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому новому закону", — отметили в министерстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 апреля у журналистов оказалось распоряжение от МИД, которым украинским дипломатическим учреждениям за границей запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением по поводу этой ситуации. Он сообщил, что украинские граждане, находящиеся за границей, все равно имеют обязанности перед Украиной.