Нужно быстрее: Зеленский провел ставку, что прозвучало

Президенту подробно рассказали, что сейчас происходит на фронте и как обстоит ситуация с вооружением Сил обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставку Верховного Главнокомандующего. Вместе с министрами обсудил ситуацию на фронте и темпы производства собственного оружия.

Итогами заседания Владимир Зеленский поделился в своем Telegram-канале. Он дал также поручение сделать все возможное, чтобы помощь от союзников быстрее прибывала в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец доложили президенту о степени готовности фортификационных рубежей. Линию обороны укрепляют не только в приграничных регионах, но и в районах активных боевых действий, чтобы усложнить продвижение россиян.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о том, что сейчас происходит на фронте и как проходит ротация подразделений для восстановления. Они обсудили, среди прочего, темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

Глава Минобороны доложил о графиках поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи.

"Поручил принять все возможные меры по сокращению сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры", — сообщил Владимир Зеленский.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о темпах производства в Украине дронов и средств РЭБ. Также обсудили темпы поставок оружия собственного производства на фронт и важные государственные объекты, которые нуждаются в прикрытии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, пойдет ли Украина в контрнаступление в 2024 году. Американский генерал оценил ситуация на фронте и дал свой прогноз.