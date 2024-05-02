Потрібно якнайшвидше: Зеленський провів ставку, що прозвучало

Президенту докладно розповіли, що зараз відбувається на фронті і як ситуація з озброєнням Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Разом із міністрами обговорив ситуацію на фронті та темпи виробництва власної зброї.

Підсумками засідання Володимир Зеленський поділився у своєму Telegram-каналі. Він також дав доручення зробити все можливе, щоб допомога від союзників швидше прибувала до України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець доповіли президентові про ступінь готовності фортифікаційних рубежів. Лінію оборони зміцнюють не лише у прикордонних регіонах, а й у районах активних бойових дій, аби ускладнити просування росіян.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про те, що зараз відбувається на фронті та як проходить ротація підрозділів для відновлення. Вони обговорили, серед іншого, темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

Глава Міноборони доповів про графіки надходження зброї від партнерів у рамках оприлюднених пакетів допомоги.

"Доручив вжити всіх можливих заходів щодо скорочення термінів. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", — повідомив Володимир Зеленський.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин звітував про темпи виробництва в Україні дронів та засобів РЕБ. Також обговорили темпи постачання зброї власного виробництва на фронт та важливі державні об’єкти, які потребують прикриття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи піде Україна у контрнаступ у 2024 році. Американський генерал оцінив ситуацію на фронті та дав свій прогноз.