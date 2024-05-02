Не только OnlyFans: еще одна компания "для взрослых" будет платить налоги в Украине

Цифровые гиганты с начала года уплатили в бюджет Украины больше 2 млн гривен налога

Компания, которой принадлежит сервис видео для взрослых PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине, как поставщик электронных услуг. Теперь онлайн-платформа будет пополнять государственную казну налогами после многотысячного штрафа, который налоговая наложила в декабре 2023 года.

Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. С начала 2024 года в Украине появились 17 новых плательщиков налогов.

"Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только Only Fans. Компания, к слову, пополнила бюджет на 0,7 млн долларов за I квартал", — сообщил Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что в Украине продолжается компания декларирование лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. По состоянию на начало мая 78 плательщиков из 105 уже задекларировали налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд гривен (25,5 млн евро и 32,6 млн долларов).

А четыре из крупнейших плательщиков НДС в сфере цифровых услуг задекларировали и уплатили свыше 2 млрд гривен налога еще до окончания срока. Речь идет о корпорациях Google, Apple, META platforms и Valve corporation.

По словам Гетманцева, в Украине в целом можно отметить векторную положительную динамику:

крупные международные цифровые компании находят украинский рынок экономически привлекательным;

возрастает честная конкуренция на рынке цифровых услуг;

ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики и государства.

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