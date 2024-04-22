Основатель Monobank похвастался, что заплатил 50 млн налогов

Бизнесмен рассказал, что его основной актив является крупнейшим налогоплательщиком в "Дия Сити"

Известный предприниматель, соучредитель компании Fintech Band и Monobank Олег Гороховский похвастался налогами за 2023 год. Сумма уплаченных налогов с личного дохода составила 46 млн грн.

Об этом Олег Гороховский написал на своей странице в соцсети Facebook. Он призвал других предпринимателей похвастаться уплаченными налогами.

"Едва ли не единственная вещь, которой уместно хвастаться, по-моему, это уплаченные налоги. Я закончил подготовку личной декларации за 2023 год. Хвастаюсь и призываю так похвастаться других предпринимателей. Горжусь тем, что за 2023 год сумма моего личного дохода, с которого я уплатил все налоги, составила почти полмиллиарда гривен. Сумма уплаченных личных налогов — 46 млн грн", — написал Гороховский.

В сообщении он также указал, сколько налогов было уплачено компанией "Финтех Бенд". Это его основной актив, являющийся поставщиком ИТ-решений для Monobank. "Финтех Бенд" за 2023 год уплатила налоги на сумму 1,032 млрд грн.

Гороховский написал, что его основной актив является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли и в юрисдикции "Дия Сити". Он призвал всех платить налоги.

"Хочу, чтобы платить налоги стало принято и почетно, а не платить — стыдно и дорого. Чтобы мы мерились не автопарками, недвижимостью или другими активами, а нашим вкладом в экономику страны… Если мы все не начнем платить налоги и играть по правилам, нам не стоит рассчитывать не на то, что на экономическое чудо, а даже на сохранение субъектности и независимости. Страны, в которых не работают законы, в которых не принято платить налоги, не имеют будущего", — написал Гороховский.

Напомним, в марте бизнесмен рассказал о новых функциях "Банок". Это популярная услуга среди украинцев, особенно волонтеров. Новые функции помогут еще быстрее и удобнее закрывать сборы.

"Телеграф" ранее писал о техническом сбое в работе Monobank. Гороховский пошутил о его причине.