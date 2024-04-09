Налоги от игорного бизнеса выросли в 14 раз, - Гетманцев

Гетманцев рассказал, сколько Украина заработала в прошлом году от легализации онлайн-казино

Пока в ВСУ бьют тревогу из-за "эпидемии азартный игр", легальные операторы игорного бизнеса в 2023 году увеличили налоговые платежи в бюджет в 14 раз, до 10,4 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Если в 2022 году игорный бизнес уплатил в государственный бюджет 740 млн грн, то в 2023 году эта сумма превысила 10 млрд (рост в 14 раз), а в марте 2024 года бюджет получил 2 млрд грн. Это в 4 раза бюджет получил больше. И это все эти деньги, которые идут на армию, что говорит о детенизации бизнеса", — отметил Гетманцев.

При этом, согласно данным сервиса Опендатабот, сумма уплаченных налогов операторами игорного бизнеса на 41% больше чистой прибыли 10 крупнейших легальных операторов азартного рынка вместе взятых. В 2023 году чистая прибыль этих компаний составила 7,3 млрд гривен.

Что касается общего оборота средств операторов рынка, то сумма равна 54,9 млрд гривен. Об этом также свидетельствуют открытые данные сервиса Опендатабот. Соответственно соотношение уплаченных налогов к общему обороту достигает 19%.

Отметим, что по состоянию на февраль 2023 года в Украине действовало 12 лицензионных казино: