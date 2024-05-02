Не лише OnlyFans: ще одна компанія "для дорослих" сплачуватиме податки в Україні

Цифрові гіганти з початку року сплатили до бюджету України понад 2 млрд гривень податку

Компанія, якій належить сервіс відео для дорослих PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Тепер онлайн-платформа поповнюватиме державну скарбницю податками після багатотисячного штрафу, який податкова наклала у грудні 2023 року.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. З початку 2024 року в Україні з’явилося 17 нових платників податків.

"Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Компанія, до речі, поповнила бюджет на 0,7 млн доларів за I квартал", — повідомив Данило Гетьманцев.

Він нагадав, що в Україні продовжується компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. Станом на початок травня 78 платників зі 105 вже задекларували податкові зобов’язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та 32,6 млн доларів).

А чотири з найбільших платників ПДВ у сфері цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень податку ще до закінчення терміну. Йдеться про корпорації Google, Apple, META platforms та Valve corporation.

За словами Гетьманцева, в Україні загалом можна відзначити векторну позитивну динаміку:

великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим;

зростає чесна конкуренція над ринком цифрових послуг;

відповідальний бізнес працює на зміцнення української економіки та держави.

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