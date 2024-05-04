"Свидетельство отчаяния": в МИД Украины прокомментировали объявление в розыск Зеленского в России

А вот ордер Международного уголовного суда на арест Путина настоящий

В субботу, 4 мая, Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел (МИД) уже прокомментировали это событие.

Назвав его "свидетельством отчаяния". Об этом идет речь на сайте МИД.

"Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск Президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", — пишет Министерство.

Также в МИД напомнили, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален. Он подлежит исполнению в 123 государствах мира.

Напомним, что также МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Основания и соответствующие статьи по этому поводу не указаны.

Позже в этот список попал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

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