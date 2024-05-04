С ног собьются искать: Россия объявила в розыск президента Украины Зеленского

Ведомство не разглашает статью, по которой его разыскивают

В субботу, 4 мая, на сайте Министерства внутренних дел (МВД) России появилось сообщение о розыске еще одного известного политического деятеля Украины. И им оказался действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом пишут пропагандистские РосСМИ. Он объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

"Владимир Александрович Зеленский, 25.01.1978. Разыскивается по статье УК", — говорится в данных МВД РФ.

В то же время ведомство не разглашает статью, по которой президента якобы разыскивают. В базе также отмечается место рождения Зеленского – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Другие подробности россияне не сообщают.

Напомним, недавно у Путина объявили в розыск двух бывших украинских топ-чиновников. Речь идет о бывшем министре финансов Александре Шлапаке и бывшем главе Нацбанка Степане Кубиве.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский анонсировал новый этап войны и объяснил, о чем идет речь.