Есть две "красные линии": в НАТО обсуждают прямое вмешательство в войну в Украине — СМИ

На Западе обеспокоены ситуацией на фронте

В НАТО в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений установили "красные линии", за которыми может последовать прямое вмешательство в войну в Украине. Их как минимум две.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Отмечается, что первой из таких линий может стать прямое или косвенное вмешательство третьей стороны в боевые действия.

По данным издания, Запад опасается прорыва российских военных на северо-запад, что создаст коридор между Украиной и Беларусью и "Минск будет напрямую вовлечен в военный спор". Газета отмечает, что в таком случае войска и арсенал Беларуси будут иметь решающее значение для Москвы и "это обстоятельство может лишь активизировать оборону (НАТО) в пользу Украины".

Второй возможной причиной для вмешательства НАТО в конфликт может стать провокация против стран Балтики или Польши или атака на Молдову. При этом, по данным издания, это может быть не только вторжение, но и "военный выпад с целью проверить реакцию Запада".

La Repubblica также пишет, что на Западе глубоко обеспокоены положением Киева и созданным вокруг него "неблагоприятным условиям". При этом отмечается, что пока у НАТО нет оперативных планов по отправке войск на Украину, а лишь "оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях".

Напомним, ранее La Repubblica писала, что в НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в Альянс. В то же время этот сценарий не рассматривают в ходе официальных дискуссий.