Отказ Украины от территорий в обмен на членство в НАТО: сценарий обсуждают в Альянсе, пишут СМИ

Подобные разговоры идут на фоне будущих выборов в США

В НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в Альянс. В то же время этот сценарий не рассматривают в ходе официальных дискуссий.

Об этом пишет газета La Repubblica. Издание подчеркивает, что такой вопрос поднимается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США. Газета отмечает, что в правящих кругах США видят в таком плане и конкретную карту "миротворца" в руках Дональда Трампа, если он победит.

По данным издания, РФ могут предложить оставить Крым и все территории, захваченные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине. Газета отмечает, что такой вариант, схож с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную.

Издание отмечает, что такой сценарий может ускорить выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе, особенно перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом. Собственно, смягчение позиции в отношении ускорения приема Украины в НАТО продиктовано именно этими соображениями.

При этом La Repubblica подчеркивает, что фактор ноябрьских выборов в США становится своего рода "тормозом" для принятия глобальных решений. По мнению издания, перспективу переговоров с администрацией Байдена в оставшиеся месяцы вряд ли можно назвать привлекательной для Москвы, в этой ситуации, а также с учетом наступательных действий РФ в Украине, выгоднее было бы дождаться итогов выборов в США.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Но для этого, по его мнению, нужно разработать хорошую и ясную дорожную карту.