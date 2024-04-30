Почему Украину не берут в НАТО? Столтенберг объяснил основную проблему

Все союзники НАТО должны дать согласие на членство Украины

Украина в перспективе станет членом НАТО. Однако для этого необходимы соответствующие действия и согласования всех стран-членов Альянса.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. Подробности сообщает РБК-Украина.

"И сейчас мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", — пояснил он.

Вопрос вступления Украины в НАТО — вопрос большинства, и он имеет политическую подоплеку.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вступления нашей страны в Альянс нужна победа в войне против России. Он также добавил, что, когда дойдет до членства Украины в НАТО, вопрос совместимости и уровня украинских военных "никто не будет поднимать".

Напомним, что Украина после полномасштабного вторжения России подала заявку на вступление в НАТО. Официальный Киев надеялся на ускоренную процедуру вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

Недавно Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему саммиту НАТО, запланированному в июле.

В то же время The New York Times пишет, что против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия. Поэтому лидеры государств Альянса не предложат нашей стране вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вашингтоне.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО оценили риск удара России по Альянсу. Мнения стран-участниц разошлись.