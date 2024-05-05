Є дві "червоні лінії": у НАТО обговорюють пряме втручання у війну в Україні — ЗМІ

На Заході стурбовані ситуацією на фронті

У НАТО в конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень встановили "червоні лінії", за якими може бути пряме втручання у війну в Україні. Їх щонайменше дві.

Про це пише італійська газета La Repubblica. Зазначається, що першою з таких ліній може стати пряме чи опосередковане втручання третьої сторони у бойові дії.

За даними видання, Захід побоюється прориву російських військових на північний захід, що створить коридор між Україною та Білоруссю та "Мінськ буде безпосередньо залучений до військової суперечки". Газета зазначає, що в такому разі війська та арсенал Білорусі матимуть вирішальне значення для Москви і "ця обставина може лише активізувати оборону (НАТО) на користь України".

Другою можливою причиною для втручання НАТО в конфлікт може стати провокація проти країн Балтики чи Польщі або атака на Молдову. При цьому, за даними видання, це може бути не лише вторгнення, а й "військовий випад із метою перевірити реакцію Заходу".

La Repubblica також пише, що на Заході глибоко стурбовані становищем Києва та створеним навколо нього "несприятливими умовами". При цьому наголошується, що поки НАТО не має оперативних планів щодо відправлення військ на Україну, а лише "оцінки можливих планів дій у надзвичайних ситуаціях".

Нагадаємо, раніше La Repubblica писала, що в НАТО обговорюють варіант поступок Києвом територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом України до Альянсу. Водночас, цей сценарій не розглядають у ході офіційних дискусій.