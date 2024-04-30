"Будем в НАТО": Зеленский четко объяснил, когда Украина вступит в Альянс

Вступление Украины в НАТО сейчас – риск для членов Альянса

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не сможет стать членом НАТО до победы в войне против России. Поэтому сейчас основное внимание будет уделено построению "моста к членству" Киева тогда, когда позволят условия.

Об этом сказал Зеленский во время встречи с генсеком Альянса с офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что Украина не будет членом Альянса, пока идет война, ведь это риск для всех членов.

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого есть просто скепсис из-за этого", — сказал глава государства.

Однако он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО — вопрос большинства, и он имеет политическую подоплеку. По словам Зеленского, для этого нужна победа в войне против России. Он также говорит, что когда дойдет до членства Украины в Альянсе, вопрос совместимости с НАТО и уровня украинских военных "никто не будет поднимать".

В то же время, президент считает, что одной из причин войны является то, что Украина не была до этого в Альянсе.

"Еще много лет назад был также соответствующий скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, а чтобы в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации", – отметил президент.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО оценили риск удара России по Альянсу. Мнения стран-участниц разошлись.