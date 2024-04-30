Мнения членов Альянса относительно возможных угроз несколько отличаются

Планировщики НАТО назвали маловероятным вторжение России на территорию одной из стран альянса, граничащих со страной-агрессором. В ближайшем будущем такой угрозы якобы нет.

Об этом говорится в новой статье The Wall Street Journal. При этом в публикации отметили, что в Альянсе есть серьёзные разногласия относительно взглядов стран-участниц на угрозы.

По данным газеты, в НАТО называют терроризм и Россию основными угрозами. При этом власти Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем действиями Кремля.

Напомним, что последние месяцы активно обсуждается возможное нападение России на НАТО в ближайшее десятилетие. Тревогу бьют не только Таллин, Вильнюс и Рига. О возможной угрозе со стороны Кремля заявляли и власти Берлина, Стокгольма и Лондона. Все они говорили о возможной конфронтации в течение 2-8 лет. Так, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. Страна на данный момент производит оружие и боеприпасы сверх нужд для ведения захватнической войны против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Китай резко увеличил продажи России технологий для войны. СМИ привели доказательства сотрудничества двух режимов.