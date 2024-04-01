Минус один предатель: в Луганской области взорвали авто с коллаборантом, что о нем известно (фото, видео)

Перешел на сторону окупантов в 2022 году

В понедельник, 1 апреля, во временно оккупированном Старобельске в Луганской области был ликвидирован предатель Украины Валерий Чайка. Он занимал должность так называемого заместителя главы центра по обслуживанию образовательных организаций "ЛНР".

Об этом сообщают росСМИ. По их словам, погиб Чайка из-за подрыва авто.

В сети сначала писали, что в результате подрыва авто в Старобельске есть погибший. Позже уже появилось сообщение о "минус одном" предателе.

Взорвавшийся автомобиль

"Заместитель председателя Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР Валерий Чайка погиб во время взрыва в Старобельске", — написали местные оккупационные власти.

Сообщается, что взрыв прогремел возле одного из местных учебных заведений. Позже самопровозглашенная власть написала, что это было возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ".

Отметим, Чайка перешел на сторону оккупантов в 2022 году, тогда его назначили "советником главы администрации Старобельского района" так называемого "ЛНР".

Валерий Чайка

Также он принимал участие в создании новых оккупационных органов. Один из организаторов "открытия" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенных постов" и местного подразделения "МВД ЛНР". В 2023 году СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Напомним, в начале февраля в результате удара по городу Лисичанск, от которого погиб украинский предатель Алексей Потелещенко, россияне потеряли еще двух так называемых "депутатов" оккупированной Луганщины. Отмечается, что обстрел "минуснул" Артема Тростянского и Ивана Жушму. Сразу после взрыва оккупационные власти писали об "ударе ВСУ по гражданской пекарне", которая оказалась заведением "Ресторан Адриатик".

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ уже второй раз сообщила Маргарите Симоньян о подозрении. Именно она призвала убивать украинских детей.