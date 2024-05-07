Стивен Кинг сделал неожиданное заявление по поводу Зеленского и Путина

При этом он пожелал главе Украины победы

Известный американский писатель Стивен Кинг, неоднократно поддерживавший Украину, сделал довольно неожиданное заявление. Он призвал Путина и Зеленского "прекратить убивать людей".

Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети "X". При этом он пожелал главе Украины победы.

"Я считаю, что Путину и Зелинскому следует прекратить убивать людей и уладить свои разногласия один на один в формате "плата за просмотр". Мне бы очень хотелось, чтобы г-н Z надрал задницу Путину", — говорит он.

Следует объяснить, что Pay-per-view (PPV, рус. плата за просмотр) — один из видов услуги платного телевещания, за счет которого абонент телевизионного провайдера может получить приватную трансляцию телепередач, что осуществляется в прямом эфире. Чаще всего такими мероприятиями являются боксерские шоу, шоу смешанных единоборств и реслингу.

В связи с этим новое заявление Кинга, который давно известен как ярый сторонник Украины, о "прекратить Зеленскому убивать людей", хоть и с пожеланием ему победы, выглядит крайне странным.

Новое заявление Кинга озадачило его подписчиков:

Я правда думал, что это пародийный пост. Я весьма озадачен. Все посты в поддержку Украины, потом это?

Для тебя это большая шутка?

Это шутка...Правда же?

Довольно неуважительно по отношению ко всем, кто каждый день рискует своей жизнью, защищая Украину. Но людям, далеким от происходящего, это может показаться смешным?

Напомним, ранее мы писали о том, что Стивен Кинг подверг жесткой критике республиканцев за задержку помощи для Киева.