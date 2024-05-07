Стивен Кинг сделал неожиданное заявление по поводу Зеленского и Путина
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При этом он пожелал главе Украины победы
Известный американский писатель Стивен Кинг, неоднократно поддерживавший Украину, сделал довольно неожиданное заявление. Он призвал Путина и Зеленского "прекратить убивать людей".
Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети "X". При этом он пожелал главе Украины победы.
"Я считаю, что Путину и Зелинскому следует прекратить убивать людей и уладить свои разногласия один на один в формате "плата за просмотр". Мне бы очень хотелось, чтобы г-н Z надрал задницу Путину", — говорит он.
Следует объяснить, что Pay-per-view (PPV, рус. плата за просмотр) — один из видов услуги платного телевещания, за счет которого абонент телевизионного провайдера может получить приватную трансляцию телепередач, что осуществляется в прямом эфире. Чаще всего такими мероприятиями являются боксерские шоу, шоу смешанных единоборств и реслингу.
В связи с этим новое заявление Кинга, который давно известен как ярый сторонник Украины, о "прекратить Зеленскому убивать людей", хоть и с пожеланием ему победы, выглядит крайне странным.
Новое заявление Кинга озадачило его подписчиков:
Напомним, ранее мы писали о том, что Стивен Кинг подверг жесткой критике республиканцев за задержку помощи для Киева.