Стівен Кінг зробив несподівану заяву щодо Зеленського та Путіна

При цьому він побажав главі України перемоги

Відомий американський письменник Стівен Кінг, який неодноразово підтримував Україну, зробив досить несподівану заяву. Він закликав Путіна та Зеленського "припинити вбивати людей".

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі "X". При цьому він побажав главі України перемоги.

"Я вважаю, що Путіну та Зелінському слід припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності віч-на-віч в форматі "плата за перегляд". Мені б дуже хотілося, щоб Z надрав дупу Путіну", — говорить він.

Слід пояснити, що Pay-per-view (PPV, укр. плата за перегляд) — один з видів сервісу платного телебачення, за допомогою якого абонент телевізійного провайдера може придбати приватну трансляцію певної події, що проходить у прямому ефірі. Найчастіше такими подіями є боксерські шоу, шоу змішаних єдиноборств і реслінгу.

У зв’язку з цим нова заява Кінга, який давно відомий як затятий прихильник України, про "припинити Зеленському вбивати людей", хоч і з побажанням йому перемоги, виглядає вкрай дивною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стівен Кінг жорстко критикував республіканців за затримку допомоги для Києва.