Организация покушения на Зеленского: что такое УГО, где работали предатели

Охрану Президента в пределах своей компетенции осуществляет также и СБУ во взаимодействии с Управлением государственной охраны

В планах покушения на Владимира Зеленского, Кирилла Буданова и Василия Малюка были задействованы российские агенты, которыми стали два полковника Управления государственной охраны (УГО). Этот орган создан для охраны высших должностных лиц и подчиняется главе государства.

"Телеграф" рассказывает, что собой представляет УГО и какие задачи поставлены перед этим органом. Стоит отметить, что его главой сейчас является украинский военный, генерал-майор Рудь Сергей Леонидович.

Так, Управления государственной охраны — это государственный правоохранительный орган специального назначения по охране органов государственной власти, высших должностных лиц.

Государственная охрана осуществляется в отношении зданий, где работают Верховная Рада, Кабмин, президент Украины, Конституционный суд, Верховный Суд, а также вооружений и транспортных средств, которые находятся в их использовании. Это касается и других мест, в которых находятся лица, охраняемые на основании украинского законодательства.

Главе государства обеспечивается безопасность в местах его как постоянного, так и временного пребывания. Это касается и членов семьи президента, которые проживают с ним или сопровождают его. После прекращения полномочий, президенту предоставляется государственная охрана пожизненно, только если он не был устранен со своего почта путем импичмента.

Охрану Президента в пределах своей компетенции осуществляет также и СБУ во взаимодействии с Управлением государственной охраны.

Какие задачи стоят перед УГО:

осуществление государственной охраны в отношении органов государственной власти;

обеспечение безопасности должностных лиц определённых Законом по месту их пребывания как на территории Украины, так и за её пределами;

обеспечение безопасности членов семей должностных лиц, определенных Законом;

противодействие противоправным посягательствам на должностных лиц и членов их семей, а также объекты, в отношении которых осуществляется государственная охрана, их выявление и пресечение;

охрана объектов, определённых Законом;

обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств, предназначенных для определённых Законом должностных лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше поймали агента, который предлагал российским спецслужбам ликвидировать президента Владимира Зеленского.