Должно быть уважение к человеческому достоинству: в Раде рассказали, как наказывают работников ТЦК за нарушения

Правоохранители регистрируют соответствующие правонарушения

Если в действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки есть признаки уголовного или административного правонарушения, то они будут регистрироваться. После этого правоохранительные органы будут проводить соответствующие расследования.

Об этом в эфире телеканала Киев24 заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, попытки продемонстрировать эффективность работы работников ТЦК могут накладывать психологический отпечаток, однако нарушать права человека в процессе осуществления мобилизации категорически запрещено.

"Любые меры должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству. Право на человеческое достоинство — это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения", — подчеркнул нардеп.

По его словам, случаи нарушения прав человека представителями ТЦК приобретают не только общественную огласку. Также они становятся предметом реагирования правоохранительных органов.

"Очень многие представители ТЦК и СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека просто перестают быть представителями ТЦК и СП. Они отправляются в боевые подразделения", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, в сети появилась информация о том, что 30 апреля работники ТЦК по дороге на работу задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Как следствие, работа центра практически остановилась. Однако в ТЦК прокомментировали этот инцидент, отметив, что пригласили только двух работников в центр комплектования для проверки данных.