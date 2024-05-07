Має бути повага до людської гідності: в Раді розповіли, як карають працівників ТЦК за порушення

Правоохоронці реєструють відповідні правопорушення

Якщо в діях представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони будуть реєструватися. Після цього правоохоронні органи будуть проводити відповідні розслідування.

Про це в ефірі телеканалу Київ24 заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, намагання продемонструвати ефективність роботи працівників ТЦК може накладати психологічний відбиток, проте, порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено.

"Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності. Право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану", — підкреслив нардеп.

За його словами, випадки порушення прав людини представниками ТЦК набувають не тільки суспільного розголосу. Також вони стають предметом реагування правоохоронних органів.

"Дуже багато представників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК та СП. Вони відправляються в бойові підрозділи", — підкреслив Веніславський.

Нагадаємо, в мережі з'явилася інформація про те, що 30 квітня працівники ТЦК дорогою на роботу затримали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова. Як наслідок, робота центру практично зупинилась. Проте у ТЦК прокоментували цей інцидент, зазначивши, що запросили лише двох працівник до центру комплектування для перевірки даних.