Работа онкоцентра под угрозой: в ТЦК прокомментировали задержание медиков во Львове

Сотня онкобольных не может проходить лечение

Сетью начала распространяться информация о том, что во вторник, 30 апреля, работники ТЦК по дороге на работу задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Как следствие, работа центра практически остановилась.

Об этом пишет телеграмм-канал Львович. Однако в ТЦК прокомментировали этот инцидент изданию "Эспрессо.Запад", отметив, что пригласили только двух работников в центр комплектования для проверки данных.

"Читатели сообщили, что сегодня работники ТЦК забрали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинских работников перехватили, когда они уходили на работу.

"100 онкобольных людей не могут проходить облучения из-за действий ТЦК", — отмечают читатели. "Также получил сообщения от читателей, родственники которых лечатся от онкологии в этом центре. Ситуация достаточно неприятная и нуждается в немедленном решении", — добавляет телеграм-канал.

Как в ТЦК прокомментировали событие

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент и прокомментировали информацию, которая активно распространяется по сети.

"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — объяснили в территориальном центре комплектования.

Также издание отмечает, что обратилось за комментарием к Территориальному медицинскому объединению, чтобы узнать, какая сейчас ситуация в онкоцентре из-за этих событий, однако ответ еще не был получен.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети разгорелся скандал, связанный с тем, что работники Закарпатского ТЦК и СП начали мобилизовывать водителей грузовиков, следующих международными рейсами. Закарпатский ТЦК и СП прокомментировал это событие, отметив, что дальнобойщики — такие же граждане, как и все остальные.