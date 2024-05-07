В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: появилась официальная реакция (фото)

В ТЦК просят "воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений"

В Кривом Роге в Саксаганском ТЦК 5 мая умер мужчина. Он проходил ВЛК и готовился на отправку в учебный центр, а смерть, по данным ТЦК, "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья".

Как сообщает Telegram-канал "НА ЧАСІ: Кривий Ріг", Артему было 44 года. По словам родственников, на днях он мужчина попал в Саксаганский ТЦК, проходил медкомиссию и должен был отправиться в учебный центр.

"Вечером 5 мая в ТЦК приехала мать Артема, отдала документы и должна была снять в банкомате наличные деньги для приобретения экипировки своему сыну, но уже через некоторое время женщине сообщили о смерти мужчины … По словам родственников погибшего, в ТЦК им сообщили, что причина смерти – эпилептический приступ. Однако дочь, жена и мать Артема в эту версию не верят", — сказано в сообщении.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали трагедию, там заявили, что мужчина умер "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья", которое сопровождалось признаками эпилептического приступа.

"Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась медицинская помощь. Прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти мужчины идут следственные действия. В ТЦК призвали до их завершения "воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений".

Как сообщал "Телеграф", в конце марта в Хмельницком мужчина умер после общения с ТЦК и медкомиссией. Мать погибшего обвинила сотрудников местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в угрозах и неоказании помощи ее сыну.