Из-за очередей в ТЦК: Кабмин принял неожиданное решение о бронировании

По новому закону Кабмин должен определить новые критерии бронирования

Кабинет министров продлил еще на месяц действие бронирования от военной службы во время мобилизации. Причиной послужили большие очереди и перегрузки территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram. Это касается решений о бронировании, которые не закончились на день принятия этого решения.

"Установлено, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации на военное время ", которые не закончились на день принятия этого решения, продолжаются автоматически на один месяц", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине мобилизации во время действия военного положения подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. Однако работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы. Это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

Но, согласно новому закону об усилении мобилизации, Кабмин должен определить новые критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным, а их работники будут подлежать бронированию и определиться с новым порядком бронирования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны рассказали, как будут определять пригодность к военной службе.