Эпилепсия или "неизвестное вещество"? Новые подробности смерти мужчины в ТЦК в Кривом Роге (видео)

Мать мобилизованного утверждает, что в смерти ее сына виноваты сотрудники ТЦК

Прокуратура завела уголовное дело по факту смерти мужчины в Криворожском ТЦК. Сотрудников военкомата подозревают в превышении полномочий.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. Мать 44-летнего Артема не исключает, что сотрудники ТЦК виновны в смерти ее сына.

Так, прокуратура открыла уголовное дело по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП служебных полномочий, что повлекло смерть мобилизованного (ч. 5 ст. 426-1 УК). Это противоречит версии руководства ТЦК, которое ранее заявляло, что у мобилизованного якобы случился приступ эпилепсии.

"В настоящее время в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается. Досудебное расследование осуществляют следователи третьего следственного отдела (с дислокацией в г. Днепре) территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава", — сказано в сообщении прокуратуры.

Мать мужчины рассказала, что ее сын никогда не жаловался на здоровье и никаких серьезных проблем, в том числе эпилепсии, у него не было.

"Я подозреваю, что он умер насильственной смертью, не естественной. Он был здоровым человеком, не обращался к врачам. Я его видела, а через 15 минут после нашей встречи его не стало. Сначала заявляли про эпилептический приступ, сейчас судмедэксперт дал заключение об отравлении неизвестным веществом", — сказала его мама.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Закарпатье по дороге в учебный центр скончался мобилизованный. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил скандальные подробности.