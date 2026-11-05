Не просто гладильная доска: украинцев поразило необычное изобретение для дома
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Сколько стоит и где купить в Украине
В Threads украинцы обсуждают необычный предмет быта – гладильную доску, которая одновременно выполняет функцию стремянки. Необычная конструкция привлекла внимание пользователей соцсети и вызвала немало шуток.
Фотографию опубликовал один из пользователей Threads. "Телеграф" рассказывает, где ее можно купить и сколько она стоит.
"Впервые увидел гладильную доску-стремянку – и этот вау-эффект можно сравнить разве что с впечатлениями от трансформеров в 8 лет", – написал автор публикации.
Сколько стоит гладильная доска-лестница
Приобрести похожую модель можно в "Епіцентрі". Она стоит 3177 и 3279 гривен.
Что пишут украинцы о необычном изобретении
Публикация собрала немало забавных реакций. Пользователи Threads шутят о дополнительных возможностях конструкции и уже мысленно добавляют ее в списки желанных покупок.
"Мало кто знает, но она еще и в столик для суши трансформируется".
" Это как гель-шампунь-пена для бритья-зубная паста у мужчин".
"Я не гладжу одежду и стремянка у меня есть, но это мне надо".
"Вот чего мне не хватало".
"+1 пункт в виш-лист, когда я куплю дом"
"Это горка с детской площадки!"
"До чего это прогресс дошел! Афигеть! Мне такое надо!"
Нашлись и те, у кого уже есть такая вещь дома. Одна из пользовательниц поделилась опытом использования и рассказала о преимуществах и недостатках конструкции.
"У меня такое есть, мой вес (немного выше среднего) выдерживает нормально, и как гладильная доска она очень устойчивая. Но в сложенном виде занимает довольно много места, широкая".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что простая находка с Temu стала спасением от холода во время блэкаута.