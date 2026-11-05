Короткий дилог с кремлевским главой превратился в полноценное выступление

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В соцсетях активно обсуждают видео разговора российского главы Владимира Путина с 11-летней девочкой из города Дубна. Тот лишь спросил школьницу, откуда она, однако вместо короткого ответа получил целую заученную речь.

Школьница отвечает, что живет в Дубне, ей 11 лет, а ее отец работает спасателем. После этого она начинает подробно рассказывать о своей деятельности в школьном спасательном отряде.

По словам девочки, благодаря участию в нем она научилась оказывать первую помощь и узнала правила пожарной безопасности. Полученными знаниями школьница, как утверждает, делится с другими людьми, ведь они могут спасти не одну жизнь.

Но этим ее рассказ не ограничился. Девочка также сообщила, что активно участвует в организации военно-патриотических мероприятий, помогала проводить военно-патриотическую игру и снимает обучающие видеоролики.

Путин - девочке: откуда ты? Ответ девочки: - из Дубны - мне 11 лет - я в школьном спасательном отряде - мой папа работает спасателем - отряд научил меня знаниям - я научилась оказывать первую помощь - узнала правила пожарной безопасности - я поняла, что могу делиться знаниями с другими людьми - эти знания могут спасти не одну жизнь в нашей стране - я активно участвую в организации военно-патриотических мероприятий - помогала в проведении военно-патриотической игры - я активно снимаю обучающие видеоролики - посмотрев их, можно узнать что-то новое - я в будущем хочу рассказывать о культуре безопасности - это сделает наш мир безопаснее Запомните: если вас ФСО будет муштровать месяц, вы на вопрос "откуда ты?" будете отвечать именно так, как эта девочка. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 4, 2026

В завершение школьница заявила, что в будущем хочет рассказывать людям о культуре безопасности, чтобы сделать мир безопаснее.

Видео вызвало ироничную реакцию в соцсетях. Пользователи обратили внимание на то, насколько развернутым и подготовленным оказался ответ на простой вопрос "Откуда ты?".

В частности, в одной из публикаций ситуацию прокомментировали так: "Если вас ФСО будет муштровать месяц, вы на вопрос "откуда ты?" будете отвечать именно так, как эта девочка".

Таким образом, обычное знакомство с президентом превратилось в целую презентацию школьных достижений.

Как сообщал "Телеграф", уральский учитель Павел Таланкин снимал в школе Карабаша повседневные события, а документальный фильм "Господин Никто против Путина" показывает, как на уроках и внеклассных мероприятиях детям постепенно прививают национализм и милитаризм в описании фильма. Это не прямое свидетельство о школьнице из Дубны, но такой контекст позволяет увидеть военно-патриотическую активность и иначе: школа может готовить детей к определенным общественным ролям уже с раннего возраста. В рассказе девочки школьный спасательный отряд, участие в мероприятиях и обучающие видео представлены как часть ее школьного опыта.