Весна пошла на выходной: часть Украины подморозит в ближайшие дни

Украину накроет арктическая воздушная масса

На значительной части Европейского континента, включая Украину, завтра, 9 мая ожидается малооблачная погода и будет светить солнышко. Осадков ждать не стоит. Все благодаря западному антициклону, по имени Thomas. Именно он будет определять погоду в Украине в ближайшие дни.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Однако именно из-за этого антициклона, уже ночью 9 и 10 мая, в нескольких регионах стоит ждать заморозки.

"Ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе доехать до Украины и выстудить воздух и даже подстилающую поверхность к заморозкам. Лишь южная часть, Закарпатье и прикарпатские области избегут заморозков. Ночью 10 мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 11 мая они прекратятся", — сообщила Диденко.

Распространение антициклона Thomas

О возможности заморозков сообщал и Украинский гидрометцентр. В частности, отмечалось, что в ночь на 9 и 10 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы следует ожидать заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый). Ночью 9 мая в Черниговской и Сумской областях, ночью 10 мая в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Однако позже информация на сайте изменилась. Сейчас, по данным Украинского гидрометцентра, 9 мая стоит ждать ночные заморозки только в Черниговской и Сумской областях. На остальных территориях Украины температура ночью будет колебаться от +3 до +6 градусов в зависимости от региона.

Погода 9 мая

Максимальная температура воздуха 9 мая составит +11+17 градусов, на северо-востоке, кое-где +9+11 градусов, в южной части и в западных областях +15+20 градусов, на Закарпатье до +22 градусов.

В Киеве 9 мая ожидается свежая и ясная погода, без осадков. Ночью +2+5 градусов, в окрестностях заморозки, днем также не слишком тепло, +11+12 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какой будет погода в Украине до конца рабочей недели. Спойлер: с дождями и температурными качелями.