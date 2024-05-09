Изображения получились сюрреалистические, как и реальность, создаваемая Россией

Российская Федерация отмечает день победы над нацизмом во Второй мировой войне. Уже второй год парад на Красной площади довольно скромный. К примеру, в нем участвовал только один танк – Т-34. Традиционно 9 мая несет с собой такое явление, как победоносство — когда гордость среди населения за победы во Второй мировой войне и стремление "повторить" свой триумф приобретают гротескные формы.

Нейросети также имеют свое видение этого парада. Мы попросили Claude AI (аналог Chat GPT) описать, как он видит празднование 9 мая. И сгенерировали картинки по этому описанию, воплотив их в жизнь с помощью Midjourney.

"Мы победим!" на фоне руин украинских городов

Искусственный интеллект прежде всего предложил такую жуткую картину. Символика проста – разрушены украинские города: Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие расписаны победными лозунгами. К сожалению, ИИ еще не умеет писать кириллицей, поэтому на разбитых стенах домов мы видим "We will win!", что означает в этом случае "Мы победим!". Также нейросеть добавила плакаты и шарики с Путиным на фоне российских танков, которые едут по разрушенным городам.

Памятники важнее людей

Россияне известны тем, что в горящих городах восстанавливают разрушенные советские памятники. К примеру, в разрушенном Мариуполе они восстановили в прошлом году памятник Ленину. Этот культ личности отразил и ИИ.

Особенно жуткими получились гигантские головы Путина, выглядывающие из руин. Не исключение, что диктатор действительно мечтает о том, чтобы после своей смерти всматриваться в покоренные земли холодными монументальными глазами.

Еще один вариант – это Сталин и Ленин, стоящие на фоне разрушенных городов. На одном из фото видны подсолнухи, которые срывали солдаты, одетые в радиоактивную защиту — знак угрозы ядерной войны. Подсолнечники символизируют Украину, приносимую в жертву гигантской голове Сталина. Также жутко смотрятся руины, украшенные в "победные" красные флаги.

Лицо может быть не похоже на тирана, но ИИ брал за основу именно его образ. Фото Midjourney

Памятник мужчине, похожему на Ленина и еще какому-нибудь "деятелю". Фото Midjourney

Та победа, к которой стремится РФ. Фото Midjourney

Также памятники призывают российских солдат идти в бой, напоминающий о российской пропаганде. Сами постаменты страшны – у них красные глаза и обезображенные ненавистью лица.

Фото Midjourney

Фото Midjourney

Совет

Также ИИ изобразил и сам парад. Здесь как реалистичные картины с кучей флагов, так и карикатурные образы. Жутко-смешные военные и традиционное русское "непобедимое оружие", которым они сетуют каждое новое изделие своей оборонки.

Фото Midjourney

Фото Midjourney

Фото Midjourney

Россию нейросеть изображает, как медведя, стоящего на груде костей. Рядом с ним маленькие россияне, держащие оружие и восторженно празднующие свой "День победы".

Фото Midjourney

По отдельной просьбе мы также попросили ИИ показать, как выглядел бы парад в Москве на самом деле. С орками.

Напомним, что сегодня на параде в Москве 98-летнему ветерану не дали воды. Несмотря на то, что мужчина очень просил и чуть не скончался, ему отказались ее принести, чтобы не портить картину. Добавим, что видео с парадами в разных регионах России и в Москве также посмотрел советник министра обороны Украины, который сделал некоторые интересные выводы из увиденного.