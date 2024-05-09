"Орки, руїни та ведмідь на кістках": ШІ показав парад у Москві (фото)
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Зображення вийшли сюрреалістичні, як і реальність, яку створює росія
Російська Федерація сьогодні відзначає день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже другий рік поспіль парад на Червоній площі досить скромний. До прикладу, в ньому брав участь лише один танк — Т-34. Традиційно 9 травня несе із собою таке явище, як побєдобєсіє — коли гордість серед населення за перемоги у Другій світовій війні та прагнення "повторити" свій тріумф набувають гротескних форм.
Нейромережі також мають своє бачення цього параду. Ми попросили Claude AI (аналог Chat GPT) описати, як він бачить святкування 9 травня. І згенерували картинки за цим описом, втіливши їх у життя за допомогою Midjourney.
"Мы победим!" на фоні руїн українських міст
Штучний інтелект насамперед запропонував таку моторошну картину. Символіка проста — зруйновані українські міста: Маріуполь, Бахмут, Авдіївка та інші розписані переможними лозунгами. На жаль, ШІ ще не вміє писати кирилицею, тому на розбитих стінах будинків ми бачимо "We will win!", що означає в цьому випадку "Мы победим!". Також нейромережа додала плакати та кульки з Путіним на фоні російських танків, що їдуть зруйнованими містами.
Пам’ятники важливіші, ніж люди
Росіяни відомі тим, що у випалених містах відновлюють зруйновані радянські пам’ятники. До прикладу, у зруйнованому Маріуполі вони торік відновили пам’ятник Леніну. Цей культ особистості відобразив і ШІ.
Особливо моторошними вийшли гігантські голови Путіна, що виглядають з руїн. Не виключення, що диктатор дійсно мріє про те, аби після своєї смерті вдивлятися на підкорені землі холодними монументальними очима.
Ще один варіант — це Сталін та Ленін, які стоять на фоні зруйнованих міст. На одному із фото видно соняшники, що їх позривали солдати, одягнені у радіоактивний захист — знак загрози ядерної війни. Соняшники символізують Україну, яку приносять в жертву гігантській голові Сталіна. Також моторошно виглядають руїни, прикрашені у "переможні" червоні прапори.
Також пам’ятники закликають російських солдатів йти у бій, що нагадує про російську пропаганду. Самі постаменти страшні — у них червоні очі та спотворені ненавистю обличчя.
Парад
Також ШІ зобразив і сам парад. Тут як реалістичні картини з купою прапорів, так і карикатурні образи. Моторошно-кумедні військові та традиційна російська "непереможна зброя", якою вони нарікають кожен новий виріб своєї оборонки.
Росію нейромережа зображує, як ведмедя, що стоїть на купі кісток і кричить від гордості. Поруч з ним маленькі росіяни, що тримають зброю і захоплено святкують свій "День перемоги".
На окреме прохання ми також попросили ШІ показати, як би виглядав парад у Москві насправді. З орками.
Нагадаємо, що сьогодні на параді в Москві 98-річному ветерану не дали води. Попри те, що чоловік дуже просив і ледь не сконав, йому відмовилися її принести, аби не псувати картину. Додамо, що відео з парадами у різних регіонах рф і у Москві також подивився радник міністра оборони України, який зробив певні цікаві висновки з побаченого.