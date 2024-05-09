Зображення вийшли сюрреалістичні, як і реальність, яку створює росія

Російська Федерація сьогодні відзначає день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже другий рік поспіль парад на Червоній площі досить скромний. До прикладу, в ньому брав участь лише один танк — Т-34. Традиційно 9 травня несе із собою таке явище, як побєдобєсіє — коли гордість серед населення за перемоги у Другій світовій війні та прагнення "повторити" свій тріумф набувають гротескних форм.

Нейромережі також мають своє бачення цього параду. Ми попросили Claude AI (аналог Chat GPT) описати, як він бачить святкування 9 травня. І згенерували картинки за цим описом, втіливши їх у життя за допомогою Midjourney.

"Мы победим!" на фоні руїн українських міст

Штучний інтелект насамперед запропонував таку моторошну картину. Символіка проста — зруйновані українські міста: Маріуполь, Бахмут, Авдіївка та інші розписані переможними лозунгами. На жаль, ШІ ще не вміє писати кирилицею, тому на розбитих стінах будинків ми бачимо "We will win!", що означає в цьому випадку "Мы победим!". Також нейромережа додала плакати та кульки з Путіним на фоні російських танків, що їдуть зруйнованими містами.

Пам’ятники важливіші, ніж люди

Росіяни відомі тим, що у випалених містах відновлюють зруйновані радянські пам’ятники. До прикладу, у зруйнованому Маріуполі вони торік відновили пам’ятник Леніну. Цей культ особистості відобразив і ШІ.

Особливо моторошними вийшли гігантські голови Путіна, що виглядають з руїн. Не виключення, що диктатор дійсно мріє про те, аби після своєї смерті вдивлятися на підкорені землі холодними монументальними очима.

Ще один варіант — це Сталін та Ленін, які стоять на фоні зруйнованих міст. На одному із фото видно соняшники, що їх позривали солдати, одягнені у радіоактивний захист — знак загрози ядерної війни. Соняшники символізують Україну, яку приносять в жертву гігантській голові Сталіна. Також моторошно виглядають руїни, прикрашені у "переможні" червоні прапори.

Обличчя може бути не схожим на тирана, але ШІ брав за основу саме його образ. Фото Midjourney

Пам'ятник чоловіку, схожому на Леніна і ще якомусь "діячу". Фото Midjourney

Та перемога, до якої прагне рф. Фото Midjourney

Також пам’ятники закликають російських солдатів йти у бій, що нагадує про російську пропаганду. Самі постаменти страшні — у них червоні очі та спотворені ненавистю обличчя.

Фото Midjourney

Фото Midjourney

Парад

Також ШІ зобразив і сам парад. Тут як реалістичні картини з купою прапорів, так і карикатурні образи. Моторошно-кумедні військові та традиційна російська "непереможна зброя", якою вони нарікають кожен новий виріб своєї оборонки.

Фото Midjourney

Фото Midjourney

Фото Midjourney

Росію нейромережа зображує, як ведмедя, що стоїть на купі кісток і кричить від гордості. Поруч з ним маленькі росіяни, що тримають зброю і захоплено святкують свій "День перемоги".

Фото Midjourney

На окреме прохання ми також попросили ШІ показати, як би виглядав парад у Москві насправді. З орками.

Нагадаємо, що сьогодні на параді в Москві 98-річному ветерану не дали води. Попри те, що чоловік дуже просив і ледь не сконав, йому відмовилися її принести, аби не псувати картину. Додамо, що відео з парадами у різних регіонах рф і у Москві також подивився радник міністра оборони України, який зробив певні цікаві висновки з побаченого.