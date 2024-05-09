Украина под землей и за "декорациями" создает сеть оружейных заводов: о чем рассказали западные СМИ

Расположение заводов засекречено.

Украина создает сеть тайных подпольных заводов, чтобы восстановить собственную оборонную промышленность и стать центром производства оружия для всего Запада – утверждает испанская газета El Mundo.

"Телеграф" публикует подробности, опубликованные в материале.

Ракеты и дроны быстро и дешево

В статье говорится о том, что после уничтожения украинской оборонной промышленности в первые дни полномасштабного российского вторжения, когда во время бомбардировок погибли по меньшей мере 100 работников, президент Владимир Зеленский решил восстановить отрасль почти с нуля, чтобы не только быть менее зависимыми от внешней помощи, но стать лидерами по разработке и производству оружия и боеприпасов для Запада.

"Ни одна другая страна не предлагает возможности опробовать такие разработки на реальном поле боя. [Украина] уже является государством с крупнейшим производством шлемов, бронежилетов и разной военной формы, но это только начало".

Отмечается, что для этой миссии Зеленский привлек экс-директора "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Сейчас Камышин является министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и построил сеть скрытых заводов – некоторые из них подземные, некоторые размещены на поверхности, но имеют "двойников", а некоторые даже замаскированы под огромными декорациям. Расположение этих заводов полностью секретно".

Хорошо информированный источник медиа в украинской оборонной промышленности описывает, что именно производят на этих заводах:

"На данный момент мы производим не только такие необходимые боеприпасы, но все виды беспилотников, включая морские и наземные беспилотники, бронетранспортеры "Казак", ракеты "Нептун", ПТРК "Стугна"… Показатели производства выросли втрое с тех пор, как мы стартовали в 2023 году, – рассказывает источник во время встречи в одном из ресторанов Киева. – Если другие европейские компании захотят работать с нами, они смогут это сделать здесь, имея ресурсы, безопасность и низкую цену.

В прошлом году мы сосредоточились на выпуске воздушных беспилотников, чтобы атаковать территорию России, и мы уже делаем это успешно. Также морских беспилотников, таких как "Магура", отправивший пять российских кораблей на дно моря… Но в этом году мы усовершенствуем наземные дроны. У нас уже есть разработанные спасательные и ударные беспилотники, и наши бригады испытывают и усовершенствуют их на фронте", – комментирует источник.

Запад заинтересовался

Неназванное лицо на условиях анонимности рассказало El Mundo, что даже США меняют свою оборонную стратегию на основе уроков, усвоенных в Украине. А среди партнеров по делу называются Дания и Канада, которые "поняли, что могут приобрести здесь артиллерийские системы натовских калибров и боевые беспилотники в треть дешевле, чем на Западе, но высокого качества, и которые будут доставлены через несколько недель".

"Запад не был готов к войне такого масштаба, с таким уровнем истощения и использования боеприпасов. Все арсеналы опустошаются, потому что на поле боя тратится больше артиллерийских снарядов, чем могут произвести все союзники вместе. Мы подсчитали, что Западу срочно нужны семь миллионов снарядов, мы уже производим бомбы советского калибра для наших пушек, а совсем скоро мы сможем экспортировать и натовские калибры.

У нас есть то, чего не хватает Европе, а у Европы есть то, чего не хватает нам. Нам не хватает денег и контрактов, но Европе не хватает заводов, которые бы восполнили пробел, образовавшийся из-за необходимости перевооружиться из-за российской угрозы. Здесь у нас есть опыт и ресурсы, чтобы иметь возможность производить то, что они хотят, в гораздо более короткие сроки, чем любая другая европейская фабрика", — уверяет источник.

"Мы действительно сосредотачиваемся на том, чтобы сделать Украину арсеналом свободного мира", — заявил минувшей осенью министр Камышин, не вдаваясь в подробности.

"Сегодня у них уже 500 частных компаний (200 из них сосредоточены только на работе с дронами) и 100 государственных компаний, работающих над достижением этой цели", — описывает испанское издание.

Безопасность превыше всего

Среди успешно разработанных проектов называется FrankenRamstein — это объединение имени чудовища Франкенштейна и названия немецкого города Рамштайн, где проходят встречи Украины с международными партнерами.

"У нас были ракетные пусковые установки одного образца, для которых у нас не было ракет. Но для других [систем] у нас было много ракет, но не было пусковых установок. Поэтому мы адаптировали все это оружие к форматам НАТО, и мы создали пусковые установки и ракеты, позволяющие использовать старые остатки, следовательно, FrankenRamstein", — объясняет источник.

El Mundo завершает материал упоминанием старой пословицы "из го*на и палок", объяснив, что его применяют для описания ситуации поиска ресурсов при их дефиците в критических ситуациях. Издание отметило, что Украина "с нуля построила индустрию и адаптировала западное оружие к советским системам методами, на которые никто бы не дал и копейки".

Источник медиа подводит итог: "Больше всего сейчас нас беспокоит то, чтобы эти заводы оставались скрытыми от врага. Среди работников мы нашли изменников, что может стоить жизни".

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" советник замминистра стратегических отраслей промышленности Украины Игорь Федирко рассказал, что в некоторых военных технологиях Украина уже перегнала Запад.