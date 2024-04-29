Украина будет поставлять оружие на экспорт? Оборонка растет безумными темпами, инфографика

Рост оборонки хорошо чувствуется не только на поле боя, но и на экономической ситуации

За два года с начала полномасштабной войны России против Украины количество отечественных оборонных предприятий выросло в два раза. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) помогает защититься на поле боя и усиливает экономику.

За 2023 год он обеспечил почти треть всего прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Если в 2021 году было 200 оборонных предприятий, то в прошлом — уже 500, сообщает Телеграм-канал UA War Infographics.

Ломбарды возвращаются на рынок микрокредитов

За два года существенно увеличилось количество работников в ОПК. В 2021 году на оборонных предприятиях работало 250 тысяч человек. По данным на 2023 год, их уже 300 тыс.

Отметим, что развитие оборонной промышленности также способствует росту прибыли в других областях. ОПК требует ресурсов, производимых предприятиями иных отраслей. В частности, наиболее востребованными продуктами являются:

оптические прицелы;

кабели;

системы навигации;

программное обеспечение;

краска.

Однако оборонная промышленность будет развиваться и дальше. Аналитики проекта поделились оптимистическим прогнозом по перспективам отечественного ОПК.

"Украинские танки в немецкой армии, украинская артиллерия на вооружении у Нидерландов, а гаубицы воюют против России за независимость кавказских государств. Это реалистичный сценарий, оружие и военная техника могут стать важными экспортными товарами для экономики Украины. Уже сейчас оборонка вносит большой вклад в рост экономики ", ― говорится в сообщении.

Отметим, известный волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что украинские оборонные промышленные предприятия могут производить втрое больше продукции, чем государство может профинансировать. Поэтому ситуацию исправит экспорт оружия на международный рынок. Вырученные деньги можно будет тратить на закупку того вооружения, которое не производят в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину могут зайти американские оборонные предприятия. Однако для этого необходимо создать условия.