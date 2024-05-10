"Это все советская пропаганда": стало известно, почему Украине действительно не открыли двери в НАТО в 2008 году

Относительно тогдашних взглядов украинского народа на вступление в НАТО, по словам Еханурова, свое дело сделала советская пропаганда

Украина в 2008 году на Бухарестском саммите имела все шансы начать переговоры с НАТО о вступлении и получить план действий по членству (ПДЧ). Однако несогласованные действия представителей власти страны вызывали сомнения у членов Альянса и в результате привели к отказу.

Об этом рассказал экс-министр обороны, украинский политик Юрий Ехануров. Подробно он поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Янукович похоронил наши надежды на ядерное оружие, чтобы пожать руку Обаме, — экс-министр обороны".

"Мы ехали туда с надеждой, что может произойти чудо и будет ПДЧ НАТО. Утром, перед заседанием, к нашей группе подошел президент США вместе с Государственным секретарем и сказал, что он встречался с президентом Франции, канцлером Германии и ответ был таков: "пусть украинцы между собой разберутся, чего они хотят" Потому что премьер-министр (Юлия Тимошенко, — Ред. ) приезжала в Брюссель и сказала, что никакого НАТО нам не нужно, украинский народ против этого, он за это не голосует, это выдумки Ющенко. Президент США сказал Ющенко, что он сделал все, что мог. Ну и имеем результат.", — рассказал он.

Относительно тогдашних взглядов украинского народа на вступление в НАТО, Ехануров рассказал, что свое дело сделала советская пропаганда. Но это еще не всё.

"Нужно понимать, что 20% в любом обществе это те, кто являются народом, а 80% это население. И эти 20% обязаны вести за собой население", — считает он.

Выходом из этой ситуации он видит формирование украинской элиты: прослойка людей, которых должны выпускать лучшие университеты нашей страны. "И нужно четко и жестко понимать, что большинство людей хотят иметь в холодильнике пиво, чипсы и смотреть программы по телевидению, а другие должны думать о своем народе", — резюмировал Ехануров.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль сделал обнадеживающее заявление по поводу членства Украины в НАТО.