Чи потрібно Україні дозволити експорт озброєння: ексміністр оборони дав несподівану відповідь

Виникають ситуації, коли українські заводи залишаються без замовлень

Україні потрібно дозволити експорт продукції воєнного призначення. Це дозволить підприємствам заробляти кошти та збільшувати виробництво.

Про це розповів ексміністр оборони, український політик Юрій Єхануров в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" "Янукович поховав наші надії на ядерну зброю, щоб потиснути руку Обамі".

"Тільки так. Якщо у нас немає замовлення на військову продукцію, то чому не дозволити нам продавати її за кордоном? Ми будемо заробляти гроші і масштабувати виробництво в Україні", — підкреслив він.

Єхануров розповів, що під час відвідування одного з заводів ОПК йому сказали, що підприємство не має замовлень на травень. Водночас, за його словами, завод тільки що відправляв велику партію продукції й туди приїжджав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за два роки з початку повномасштабної війни Росії проти України кількість вітчизняних оборонних підприємств зросла у два рази. За 2023 рік ОПК забезпечив майже третину від усього приросту валового внутрішнього продукту (ВВП). Якщо у 2021 році було 200 оборонних підприємств, то в минулому ― 500.