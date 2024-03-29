Путин отдаст все сам: Зеленский назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ и возвращение территорий

Украина просит союзников усилить помощь и давление на РФ ради победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин отдаст все территории, который захватил. Для этого Силам обороны нашей страны даже не обязательно отвоевывать каждый участок земли с оружием в руках.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью CBS News. При этом он впервые с начала полномасштабной войны заявил, что готов на переговоры с Путиным до выхода на границы 1991 года. Однако это будет возможно только в том случае, если Запад усилит поддержку, а ВСУ выйдут на "границы 2022 года", то есть линию, которую Украина контролировала до начала полномасштабного вторжения.

"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Путин отдаст все территории, если Украина выйдет на линию 2022 года", — сказал Владимир Зеленский.

Если Россия потеряет все свои военные достижения, то президент РФ одновременно с этим потеряет уверенность в тех странах, которые пока что сомневаются, а нужно ли помогать Украине. Вдобавок к этому он лишится авторитета внутри страны. Только после этого российский диктатор будет готов к диалогу, считает Зеленский. И тогда весь цивилизованный мир должен потребовать от Путина освободить все украинские территории.

Но чтобы Украина смогла выгнать оккупантов, Запад должен усилить разноплановую помощь. По словам Владимира Зеленского, партнеры должны передать больше техники и боеприпасов, усилить санкции против России, а также прервать и заблокировать все экономические связи с ней. Если союзники это сделают, то Силам обороны Украины не придется деоккупировать абсолютно все территории, Россия сама все отдаст.

"Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически", — сказал Владимир Зеленский.

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