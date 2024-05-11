"Пришло время заставить Россию платить": Борис Джонсон призвал решить вопрос с замороженными активами РФ

Английский политик призывает Запад перестать бояться Россию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад наконец решить вопрос с замороженным российскими активами. Несмотря на то, что их решили не использовать для Украины, Джонсон призывает "заствить РФ расплачиваться".

Об этом он написал в своем Twitter. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лаконично поддержал Бориса Джонсона.

"Пора заставить Россию платить. Давайте избавимся от этого тревожного паралича и используем эти замороженные российские активы, чтобы помочь финансировать Украину", — написал Борис Джонсон в субботу, 11 мая.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал скрин поста в своем Telegram-канале и лаконично подписал его смайликом с рукопожатием. Тем самым он выразил солидарность с позицией британского политика.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже и вовсе предложили вернуть деньги России. Но при условии, что та не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, так как опасаются возмездия со стороны Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение в этом вопросе примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение о конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.