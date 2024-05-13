На Львовщине на скалах выбит уникальный монастырь: как он выглядит и какие хранит тайны

Скальный комплекс состоит из двух частей

Во Львовской области в селе Розгирче расположен скальный монастырь, который использовался еще во времена язычников. Об этом свидетельствует дохристианская символика, которая была обнаружена там во время раскопок.

Первые упоминания о христианском монастыре датируются второй половиной XV в. Ходят легенды, что в этом месте обитали монахи из Киево-Печерского монастыря. Такое расположение защищало монахов от набегов татар.

Говорят, что когда Киев был уничтожен ордами Батыя в 1240 году, несколько монахов бежали за сотни километров вплоть до Карпат, и поселились здесь в пещерах.

Скальный комплекс состоит из двух частей – помещений в породе и двух меньших скал, отдаленных на 50 метров. К горе ведет тропа, у которой и стоят две скалы, служащие воротами.

В основном скальном массиве выбиты три пещеры, расположенные на двух уровнях. На первом из них есть два помещения, а на втором (к которому ведет помещение) — одно. В большей части публикаций указано, что большую пещеру считают жилой комнатой, к котором примыкал амбар. Верхнюю пещеру тем временем считают монастырской церковью. Жилая комната представляет собой просторное помещение площадью 9х7 и высотой 3.5 метра. Там могло жить до 20 человек.

В большую комнату прорублен ряд проемов: дверь с окнами по бокам и вентиляция сверху, а еще одно окошко сбоку. Снаружи на скале выдолблена ниша, где крепилась икона.

На верхнем ярусе, к которому ведет лестница, находится пещерная церковь. Это темное и сырое помещение площадью 6×5 и высотой 3 метра. Имеет несколько отверстий: дверь, окно и схожее вентиляцию со стороны входа, еще одно окно прорублено сбоку. В стенах есть ниши разного размера, которые служат для церковных нужд, таких как хранение риз, а одна большая даже считается временным местом для умерших монахов.

Кроме того, в этом помещении камнем высечено странное лицо. На стенах можно увидеть много более поздник надписей, а на стенах видят современные иконы.

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