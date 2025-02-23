В Киеве на годовщину полномасштабной войны перекроют дороги: названы улицы и причины

Также будет временно ограничена работа станции "Майдан Незалежности"

В Киеве на годовщину полномасштабного вторжения России перекроют ряд автодорог. Временные ограничения движения и парковки будут введены из-за визита иностранных делегаций.

Об этом сообщает КМВА, также заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По данным властей, речь идет об участках дорог в Печерском и Шевченковском районах города.

Кроме этого, будут действовать ограничения движения общественного транспорта:

с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00:

ул. Большая Житомирская: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;

ул. Михайловская: на участке от ул. Большой Житомирской до пер. Михайловского;

ул. Владимирская: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;

Владимирский проезд.

с 07:00 до 11:00:

на ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

"Также будет временно ограничена работа станции "Майдан Незалежности" на вход и выход в период с 07:00 до 11:00 24.02.2025. В случае воздушной тревоги станция будет действовать как укрытие, без ограничений", — говорится в сообщении.

Билошицкий уточнил, что данные ограничения будут введены в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 февраля 2025 года, проходит форум "Украина. Год 2025", посвященный годовщине полномасштабного вторжения.