В Киеве на годовщину полномасштабной войны перекроют дороги: названы улицы и причины
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Также будет временно ограничена работа станции "Майдан Незалежности"
В Киеве на годовщину полномасштабного вторжения России перекроют ряд автодорог. Временные ограничения движения и парковки будут введены из-за визита иностранных делегаций.
Об этом сообщает КМВА, также заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По данным властей, речь идет об участках дорог в Печерском и Шевченковском районах города.
Кроме этого, будут действовать ограничения движения общественного транспорта:
с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00:
- ул. Большая Житомирская: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;
- ул. Михайловская: на участке от ул. Большой Житомирской до пер. Михайловского;
- ул. Владимирская: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;
- Владимирский проезд.
с 07:00 до 11:00:
- на ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.
"Также будет временно ограничена работа станции "Майдан Незалежности" на вход и выход в период с 07:00 до 11:00 24.02.2025. В случае воздушной тревоги станция будет действовать как укрытие, без ограничений", — говорится в сообщении.
Билошицкий уточнил, что данные ограничения будут введены в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Напомним, ранее мы писали о том, что 23 февраля 2025 года, проходит форум "Украина. Год 2025", посвященный годовщине полномасштабного вторжения.