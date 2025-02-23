"Отмороженные": советский чемпион хочет установить стену от прибалтов

Известный в прошлом спортсмен поддерживает Кремль

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал "поставить китайскую стену" от стран Балтии. Ранее бывший спортсмен заявлял, что Россия должна править всем миром.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Александр хочет, чтобы РФ отгородилась от Эстонии, Латвии и Литвы, а жителей этих стран он называет "отмороженными".

"Скандинавы всегда высказывались против России во все времена. Норвежцы даже высказались против того, чтобы российские фигуристы выступали, хотя в Норвегии фигурного катания нет.

Сейчас была у меня серьезная пресс-конференция, где я сказал, что у России нет друзей. Нам пора подумать о себе. Мы говорили, что Финляндия – наши братья, прибалты. Где они все?

Пока экономическая зависимость была от России, они все были нашими друзьями и братьями. Теперь мы почувствовали, что нас хотят вычеркнуть из истории. Уничтожаются памятники, уничтожается история.

Вы посмотрите, особенно Норвегия полита кровью наших солдат. Я и тех, других, и третьих зову просто отмороженные. И была бы моя воля, я бы там давно поставил китайскую стену от прибалтов. Ни газа им, ни нефти – ничего", – сказал Тихонов.

В сети лишь посмеялись со слов советского чемпиона.

Напомним, Тихонов неоднократно оскорблял норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов и украинцев.