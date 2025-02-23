Зеленский впервые прокомментировал слова Трампа о "диктаторе без выборов"

Он говорит, что обижался бы тот, кто действительно диктатор

В воскресенье, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал обвинение Дональда Трампа в том, что он "диктатор". Глава государства откровенно ответил, обидели ли его слова американского лидера.

Ответ на этот вопрос он предоставил на форуме "Украина. Год — 2025". По его словам, он имеет прагматичный подход к отношениям с США, поэтому здесь не должно быть места эмоциям.

Зеленский заметил, что не назвал бы слова Трампа в свой адрес комплиментом.

Но зачем обижаться. Слово "диктатор" обижался бы тот, кто действительно диктатор. А так, ну что поделаешь. Будем как-то жить из США. Диктаторами точно не будем, просто не интересно,

Президент Украины говорит, что он законно избран пришедший к власти президент, ведь за него в 2019 году проголосовало 73% украинцев. Зеленский подчеркнул, что парламент также избирал народ Украины.

Заявления Трампа в сторону Зеленского

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и угрожал рисками "потерять страну".

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны. В то же время мы успешно ведем переговоры о прекращении войны", — написал тогда он.

Какой на самом деле рейтинг поддержки Зеленского среди украинцев читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.