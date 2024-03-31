Украина изобилует цветом: в каких городах расцвели магнолии и почему их отождествляют с любовью (фото)

Каждая магнолия имеет уникальные и неповторимые цветы

Розовый и белый цвет магнолий наверняка никого не оставляет равнодушным. Традиционно сезон цветения начинается с Закарпатья — там эти растения просыпаются первыми. В Киеве цвета можно ожидать в начале — в середине апреля. Ранее мы делали подборку локаций, где можно увидеть цветение магнолии в столице.

А вот в Мукачево роскошные магнолии уже покрыли своим цветом город. Об этом сообщает городской совет в своем Facebook.

"Пока сакуры только начинают, в Мукачево ярко-розовым и белым цветом цветут магнолии. Посмотрите, какая красота", — говорится в сообщении.

Начали выпускать цветы и запорожские магнолии. В центральном парке Запорожья стало по-особому красиво. Аллея белых магнолий стала расцветать вдоль озера. Фотографиями поделились местные жители в Facebook.

Цветы, похожие на большие красивые фонарики, распустились и во Львове. В парке "Сад Благовещения" магнолии начали выбрасывать первый цвет. Фотографии опубликовал в соцсетях заместитель мэра Львова Любомир Зубач.

"Такой подарок сделала природа для тех, кто празднует Пасху в это воскресенье. 50 магнолий здесь высадили лет пять назад. С каждым годом деревья цветут каждый раз буйнее", — написал заместитель мэра.

В Киеве цветения магнолий ждут в начале — середине апреля. Эти цветущие деревья можно увидеть в каждом из районов столицы. Узнать, где именно можно полюбоваться цветом сказочно красивых растений в столице можно по ссылке. Подборку локаций, для вашего удобства, сделал Телеграф.

Прошлой весной в Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришка цвет магнолий приманил многих киевлян. Не упустите сезон цветения в этом году.

Цветы магнолии появляются одними из первых на безлистных деревьях после зимних холодов. Вероятно именно поэтому, их цвет так ждут украинцы. Цветы магнолии ассоциируются с приходом весны, наступлением тепла и надеждой на будущее. Возрождение после смерти.

Кроме того, магнолия ассоциируется с торжеством несчастливой, однако искренней и глубокой любви. В Японии существует красивая легенда о цветах магнолии. Она рассказывает о девушке Кейко, умеющей создавать прекрасные цветы и оживлять их каплями своей собственной крови. Кейко была влюблена в юношу, заставившего ее отдать последнюю капельку крови, чтобы оживить изготовленные для богача Магнола цветы. В конце легенды Кейко погибает, а удивительные растения с волшебными цветами продолжают цвести. Название магнолия они получили по имени богача, для которого оживляла цветы Кейко.

Напомним, ранее "Телеграф" приводил список весенних локаций для обязательного посещения в Киеве. Там вы увидите море азалий, тюльпанов, сакур и других весенних растений.