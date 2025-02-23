Зеленский готов уйти с поста президента: назвал условие
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Глава государства сообщил, что не намерен держаться за власть
Президент Владимир Зеленский готов покинуть свой пост. Однако взамен он хочет получить четкие гарантии безопасности для Украины.
Об этом он рассказал в ответ на вопрос корреспондента американского издания ABC во время пресс-конференции в воскресенье 23 февраля. Выступление транслировалось в youtube-канале Зеленского.
"Если вам (США, — ред.) нужно, чтобы я покинул свой пост, то я готов. Могу обменять это на НАТО. Если есть такие условия", — сказал он.
По его словам, он фокусируется на безопасности Украины в текущее время, а не двадцать лет спустя, а также подчеркнул, что не собирается десятилетиями находиться во власти.
Зеленский добавил, что НАТО будет самой быстрой и дешевой гарантией безопасности. Он отметил, что не знает, чем закончатся будущие переговоры о завершении войны, но тема вступления в Альянс будет на столе.
Как сообщалось ранее, в западных СМИ сообщили, что неприязнь американского президента Дональда Трампа к Украине и лично к Зеленскому начала появляться еще в 2019-20 годах. При этом люди в окружении Трампа считают, что "Украина является источником всех его проблем".
При этом Трамп уже назвал Зеленского "диктатором" и угрожал рисками "потерять страну".