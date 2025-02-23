Зеленский готов уйти с поста президента: назвал условие

Глава государства сообщил, что не намерен держаться за власть

Президент Владимир Зеленский готов покинуть свой пост. Однако взамен он хочет получить четкие гарантии безопасности для Украины.

Об этом он рассказал в ответ на вопрос корреспондента американского издания ABC во время пресс-конференции в воскресенье 23 февраля. Выступление транслировалось в youtube-канале Зеленского.

"Если вам (США, — ред.) нужно, чтобы я покинул свой пост, то я готов. Могу обменять это на НАТО. Если есть такие условия", — сказал он.

По его словам, он фокусируется на безопасности Украины в текущее время, а не двадцать лет спустя, а также подчеркнул, что не собирается десятилетиями находиться во власти.

Зеленский добавил, что НАТО будет самой быстрой и дешевой гарантией безопасности. Он отметил, что не знает, чем закончатся будущие переговоры о завершении войны, но тема вступления в Альянс будет на столе.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ сообщили, что неприязнь американского президента Дональда Трампа к Украине и лично к Зеленскому начала появляться еще в 2019-20 годах. При этом люди в окружении Трампа считают, что "Украина является источником всех его проблем".

При этом Трамп уже назвал Зеленского "диктатором" и угрожал рисками "потерять страну".