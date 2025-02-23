"Будут выплачивать 10 поколений украинцев": Зеленский рассказал, что не так со сделкой США по минералам

Глава государства говорит, что хочет встречи с президентом США

У Украины возникли вопросы к возможному соглашению по добыче редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. В частности это касается возврата помощи по принципу "1 к 2".

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье 23 февраля. Выступление транслировалось в youtube-канале Зеленского.

По его словам, этот нюанс сделки он "выделил красным". Зеленский отметил, что речь идет о возвращении денег в фонд, которым на 100% будут управлять американцы.

"Для понимания, это 100% кредит. На каждый доллар помощи, мне придется вернуть американцам два. То есть тело плюс один доллар", — сказал он.

Он добавил, что если это будет условием продолжения оказания помощи, то Украина вынуждена пойти на такое соглашение. Однако при этом Зеленский поставил вопрос о том, платят ли другие страны 100% надбавки за покупку американского оружия.

"Я не подписываю то, что будут потом выплачивать 10 поколение украинцев", — добавил он, отметив, что сейчас он хочет диалога с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, Зеленский отметил, что Украина получила от США 100 миллиардов долларов в качестве грантов, которые были согласованы Конгрессом. Он не понимает, откуда Трамп взял цифру в 500 миллиардов долларов.