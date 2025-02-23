"Должны быть готовыми": Зеленский высказался о рисках отключения Starlink

Отключение "Старлинков" стало бы серьезным гуманитарным вызовом для Украины

Никто не говорил Украине на отключение Starlink, однако эта тема уже прозвучала в СМИ. Поэтому надо быть готовыми к худшему варианту.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье 23 февраля. Выступление транслировалось в его youtube-канале.

"Намеков не было. В медиа это видели. Должны быть готовыми? Да", — сказал он.

По словам Зеленского, сейчас в Украине работает 45 тысяч систем Starlink. Он добавил, что "тысячи" из них поддерживают жизнедеятельность больниц, детских садиков, школ и университетов.

Он отметил, что за функционирование "Старлинков" в Украине ежемесячно платят деньги Польша и Германия.

"Поэтому будем считать, что на сегодня нет таких рисков. Но кто проинформирован, тот…", — заканчивать фразу Зеленский не стал.

Как сообщалось ранее, издание Reuters сообщало, что США якобы угрожали Украине отключить Starlink, если она не подпишет соглашение по минералам. В ЦПД при СНБО после этого опровергли информацию, а также заверили, что у украинских военных есть альтернативные системы. Глава SpaceX (куда входит Starlink) Илон Маск тоже опроверг эту информацию.