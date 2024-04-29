Блокировка украинских чат-ботов в Telegram была ошибкой? Reuters узнал, что произошло

Сервисы не работали менее суток, однако ситуация успела вызвать резонанс в обществе

Чат-боты Главного управления разведки (ГУР), Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства цифровой трансформации Украины были заблокированы из-за ошибки. Их отключили из-за ошибочного срабатывания, но утром 29 апреля сервисы возобновили работу.

Неназванный работник Telegram рассказал об ошибке. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Представитель Telegram заявил, что боты были временно отключены из-за ошибочного срабатывания, но впоследствии были возобновлены", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 28 апреля стало известно о блокировании чат-ботов ГУР, СБУ и Минцифры. Эти сервисы использовались для оперативной передачи информации о передвижении вражеских войск по территории Украины. Также под блокировку попали некоторые российские чат-боты.

Некоторые публичные лица начали делиться своими догадками, с чем связана блокировка. Журналист Константин Рыженко написал, что так в Telegram могли отреагировать на слухи об ограничении работы мессенджера в Украине.

После блокировки официальных чат-ботов украинских спецслужб, россияне начали делать фейковые страницы с похожими названиями. Так они пытаются идентифицировать оставшихся патриотов на оккупированных территориях.

Ранее "Телеграф" писал, как в ГУР прокомментировали блокировку чат-ботов в мессенджерах. Пресс-служба опубликовала официальное заявление.